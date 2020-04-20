СБР назвал тренерский штаб сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21. Ранее главным тренером команды был рекомендован вице-президент организации Валерий Польховский.

Польховский представил правлению список тренеров. До 27 апреля эти кандидатуры должны быть согласованы с министерством спорта. Кроме того, тренерский штаб обязан в течение недели предоставить состав команды для централизованной подготовки.

Мужская и женская команды, как и прежде, будут готовиться отдельно. Тренеры Сергей Белозёров и Виталий Норицын, которые готовили команду ранее, не были включены в состав.

Тренерский штаб сборной России по биатлону

Мужчины

Основной состав (Кубок мира):

Роберт Кабуков.

Максим Максимов.

Артем Истомин.

Резерв (Кубок IBU):

Николай Князев.

Алексей Волков.

Дмитрий Шукалович.

Женщины

Основной состав (Кубок мира):

Владимир Королькевич.

Николай Загурский.

Резерв (Кубок IBU):

Сергей Коновалов.

Евгений Куваев.

Юниорский состав

Старший тренер - Николай Большаков.

Юниоры:

Сергей Шестов.

Павел Спиридонов.

Юниорки:

Александр Андреев

Александр Хуслович.

Юноши, девушки: