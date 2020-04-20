Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21. Ранее главным тренером команды был рекомендован вице-президент организации Валерий Польховский.
Польховский представил правлению список тренеров. До 27 апреля эти кандидатуры должны быть согласованы с министерством спорта. Кроме того, тренерский штаб обязан в течение недели предоставить состав команды для централизованной подготовки.
Мужская и женская команды, как и прежде, будут готовиться отдельно. Тренеры Сергей Белозёров и Виталий Норицын, которые готовили команду ранее, не были включены в состав.
Основной состав (Кубок мира):
Резерв (Кубок IBU):
Основной состав (Кубок мира):
Резерв (Кубок IBU):
Старший тренер - Николай Большаков.
Юниоры:
Юниорки:
Юноши, девушки:
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