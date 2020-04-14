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Источник Правда.Ру

"Лацио" проявляет интерес к Дзюбе

Спорт » Командные виды » Футбол

Римский "Лацио" проявляет интерес к футболисту "Зенита" Артёму Дзюбе. Предложение по россиянину итальянской команде сделал агент Жорже Мендеш, сообщает "СЭ" со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Другие подробности возможного трансфера не разглашаются. По оценке transfermarkt.de, стоимость Дзюбы составляет 13 млн евро. Контракт футболиста с питерским клубом заканчивается 30 июня 2020 года.

В сезоне-2019/20 Дзюба провёл 28 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба заключил контракт до конца 2019 года с агентством Мендеша. Предполагалось, что перед сезоном россиянин может переехать в Европу. СМИ сообщали о предложении Дзюбе со стороны английского "Вулверхэмптона", но игрок отверг предложение.

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