Каспарайтис назвал США "не лучшей страной в мире" из-за коронавируса

Бывший хоккеист НХЛ и сборной России Дарюс Каспарайтис рассказал о проблемах в США во время пандемии коронавируса. По его словам, американцы понимают, что их страна не лучшая в мире, когда возникают какие-либо проблемы.

Каспарайтис выступал в США с 1992 по 2007 года. Сейчас хоккеист проживает в Америке.

В США на данный момент более 560 тыс. выявленных случаев заражения COVID-19. Скончались 22 115 пациентов.