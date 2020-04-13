Бывший хоккеист НХЛ и сборной России Дарюс Каспарайтис рассказал о проблемах в США во время пандемии коронавируса. По его словам, американцы понимают, что их страна не лучшая в мире, когда возникают какие-либо проблемы.
Каспарайтис выступал в США с 1992 по 2007 года. Сейчас хоккеист проживает в Америке.
В США на данный момент более 560 тыс. выявленных случаев заражения COVID-19. Скончались 22 115 пациентов.
"Я думаю, что Америка считается самой лучшей страной в мире. Но когда у нас появляются какие-то проблемы, мы понимаем, что США не самая лучшая страна. Этот патриотизм иногда сказывается в плохую сторону. У нас федеральный режим, людям тяжело чего-то достичь. В каждом городе, штате есть свои законы, и только потом уже они переходят в федеральный закон.
Конечно, я удивлен, что в такой богатой и большой стране, как Америка, не могут до сих пор позволить всем людям сделать тестирование на коронавирус", — заявил Каспарайтис в интервью Sport24.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.