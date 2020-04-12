Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон предположил, что не смог бы победить в схватке с легендарным боксером Мохаммедом Али.
Так боец прокомментировал результат фэнтези-турнира среди легенд тяжёлого веса, организованного Всемирной боксёрской суперсерией. В киберспортивном турнирне виртуальная версия Майка Тайсона одержала победу над Мохаммедом Али.
"Знаю, это просто игра. В реальности я бы с ним не справился. Мохаммед Али — величайший боксёр в истории", — пояснил Тайсон.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.