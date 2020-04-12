Тайсон заявил, что не победил бы Мохаммеда Али

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон предположил, что не смог бы победить в схватке с легендарным боксером Мохаммедом Али.

Так боец прокомментировал результат фэнтези-турнира среди легенд тяжёлого веса, организованного Всемирной боксёрской суперсерией. В киберспортивном турнирне виртуальная версия Майка Тайсона одержала победу над Мохаммедом Али.