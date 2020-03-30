UFC ищет замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил о том, что не сможет принять участие в турнире UFC 249, который был запланирован на 18 апреля. По словам спортсмена, организация собирается провести бои несмотря на пандемию коронавируса.

Хабиб заявил, что UFC ищет нового соперника Тони Фергюсону. Россиянин отметил, что вопрос участия не зависит от него. С 30 марта Россия закрыла границу для борьбы с пандемией.

"Сейчас я не могу ни выехать из России, ни въехать в Америку. В данный момент идут переговоры о том, что турнир проведут без меня, если я не смогу принять в нем участие. Пожалуйста, пускай организуют, пусть делают это по законам той страны, в которой хотят провести соревнование. Я сторонник того, чтобы бойцы выполняли свои контракты и могли платить по счетам. Как мне стало известно, UFC даже ищет соперника для Фергюсона, поскольку я не могу приехать на турнир", — заявил Нурмагомедов в Instagram.

На данный момент Нурмагомедов находится в Дагестане. Отмена боя станет пятой для спортсменов.

Пятая отмена боя Нурмагомедов — Фергюсон

Ранее из-за травм или болезни Хабиба и Тони бой не удалось провести четыре раза.