Фергюсон призвал Хабиба не использовать коронавирус как оправдание

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон оставил в Twitter едкий комментарий в адрес Хабиба Нурмагомедова. Их бой должен был состояться 18 апреля в США, но был перенесен в другое место.

Хабиб вернулся в Россию из США, где проводил подготовку к поединку. С 30 марта Россия из-за пандемии коронавируса закрыла свои границы, поэтому Нурмагомедов не сможет никуда вылететь.

"18 апреля всё ближе, а ты прячешься в России. Даже запрет на перелёты не помешает мне надрать твой зад. Не используй это как оправдание", — написал боец в Twitter.

Пятая отмена боя Нурмагомедов — Фергюсон

С учётом того, что бой может вовсе не состояться, эта отмена может быть пятой для Хабиба и Тони: