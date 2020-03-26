Хоккеист НХЛ выбрал Череповец вместо Нью-Йорка на время пандемии

Хоккеист клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич сообщил, что планирует провести вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса в Череповце. Это родной город игрока.

"Думаю, в Нью-Йорке было бы безопасней. Только я там бы с ума сошел. Вроде бы в городе карантин точно будет действовать 6-8 недель. Это что же, мне там два месяца дома сидеть? Лучше уж в Череповце", - заявил Бучневич в интервью "СЭ".

Павел Бучневич

Бучневич выступал за череповецкую "Северсталь" в КХЛ. В 2016 году он перешёл в СКА, а после этого в "Рейнджерс".

В НХЛ за исключением этого сезона на счету Бучневича 179 матчей и 101 (43+58) очков.