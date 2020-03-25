Нападающий сборной России Артём Дзюба опубликовал в Instagram шуточный коллаж с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На картинке политик изображён на обложке популярной футбольной игры FIFA21.
"Это бомба", - написал Дзюба.
Коллаж был сделан в сети интернет из-за того, что в Белоруссии продолжается футбольный чемпионат. Ранее из-за пандемии коронавируса остановились все остальные европейские лиги.
В Белоруссии выявлено 83 случая заболевания коронавирусом. По решению властей не были установлены какие-либо ограничительные меры.
В чемпионате с 19 по 22 марта прошёл первый тур. Второй стартует 27 марта. Соревнования будут проходить каждые выходные.
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28 марта
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На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.