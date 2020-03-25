Дзюба посмеялся над Лукашенко на обложке FIFA21

Нападающий сборной России Артём Дзюба опубликовал в Instagram шуточный коллаж с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На картинке политик изображён на обложке популярной футбольной игры FIFA21.

"Это бомба", - написал Дзюба.

Коллаж был сделан в сети интернет из-за того, что в Белоруссии продолжается футбольный чемпионат. Ранее из-за пандемии коронавируса остановились все остальные европейские лиги.

В Белоруссии выявлено 83 случая заболевания коронавирусом. По решению властей не были установлены какие-либо ограничительные меры.

Чемпионат Белоруссии по футболу

В чемпионате с 19 по 22 марта прошёл первый тур. Второй стартует 27 марта. Соревнования будут проходить каждые выходные.

27 марта

"Торпедо-БелАЗ" - "Белшина".

"Рух" - "Энергетик-БГУ".

28 марта

"Слуцк" - "Динамо-Брест".

"Славия" - БАТЭ.

"Минск" - "Динамо" (Минск).

"Городея" - "Шахтер" (Солигорск).

29 марта