Названа сумма призовых Логинова и других биатлонистов за сезон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал лидером по количеству призовых за прошедший сезон Кубка мира. Обладатель трофея заработал 320,8 тыс. евро. При этом норвежец пропустил два этапа из-за рождения в его семье ребёнка.

Вторым по призовым стал француз Мартен Фуркад - 268,6 тыс. евро. Третье место занял его соотечественник Кинтен Фийон Майе - 218,2 тыс. евро.

Россиянин Александр Логинов занял седьмое место. Он заработал 120,9 тыс. евро. Биатлонист в этом сезоне завоевал четыре медали:

золото — спринт на ЧМ в Антхольце;

серебро — гонка преследования на этапе в Хохфильцене;

бронза — гонка преследования на ЧМ в Антхольце;

бронза — спринт на этапе в Хохфильцене.

Топ-10 биатлонистов по призовым