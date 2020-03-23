Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал лидером по количеству призовых за прошедший сезон Кубка мира. Обладатель трофея заработал 320,8 тыс. евро. При этом норвежец пропустил два этапа из-за рождения в его семье ребёнка.
Вторым по призовым стал француз Мартен Фуркад - 268,6 тыс. евро. Третье место занял его соотечественник Кинтен Фийон Майе - 218,2 тыс. евро.
Россиянин Александр Логинов занял седьмое место. Он заработал 120,9 тыс. евро. Биатлонист в этом сезоне завоевал четыре медали:
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