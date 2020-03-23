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Названа сумма призовых Логинова и других биатлонистов за сезон

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал лидером по количеству призовых за прошедший сезон Кубка мира. Обладатель трофея заработал 320,8 тыс. евро. При этом норвежец пропустил два этапа из-за рождения в его семье ребёнка.

Вторым по призовым стал француз Мартен Фуркад - 268,6 тыс. евро. Третье место занял его соотечественник Кинтен Фийон Майе - 218,2 тыс. евро.

Россиянин Александр Логинов занял седьмое место. Он заработал 120,9 тыс. евро. Биатлонист в этом сезоне завоевал четыре медали:

  • золото — спринт на ЧМ в Антхольце;
  • серебро — гонка преследования на этапе в Хохфильцене;
  • бронза — гонка преследования на ЧМ в Антхольце;
  • бронза — спринт на этапе в Хохфильцене.

Топ-10 биатлонистов по призовым

  1. Йоханнес Тингес Бё (Норвегия) — 320 800 евро.
  2. Мартен Фуркад (Франция) — 268 650.
  3. Кинтен Фийон Майе (Франция) — 218 200.
  4. Эмельен Жаклен (Франция) — 183 150.
  5. Тарьей Бё (Норвегия) — 176 200.
  6. Симон Дестье (Франция) — 125 000.
  7. Александр Логинов (Россия) — 120 900.
  8. Йоханнес Дале (Норвегия) — 99 100.
  9. Бенедикт Долль (Германия) — 97 950.
  10. Ветле Шосте Кристиансен (Норвегия) — 94 000.
Темы биатлон тарьей бё йоханнес бё мартен фуркад александр логинов кубок мира по биатлону
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