Канада и Австралия официально отказались от Олимпиады-2020

Канада стала первой страной, отказавшейся от поездки на Олимпиаду-2020 в Токио. Решение связано с пандемией коронавируса COVID-19. Канадцы, кроме собственного отказа, призвали МОК и организаторов перенести соревнования на один год.

"Мы приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года. COC и CPC призывают Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год, и мы предлагаем им нашу полную поддержку и оказание помощи во всех вопросах, которые помогут перенести Игры", - говорится в заявлении Олимпийского комитета Канады.

Примеру канадцев последовала Австралия. Олимпийский комитет страны заявил, что не сможет собрать сборную для участия в Играх.

"Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условия, как в стране, так и за границей", - говорится в заявлении комитета.

МОК не торопится с отменой

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил с заявлением о том, что решение по Играм будет принято через четыре недели. В то же время, глава организации Томас Бах надеется на улучшение ситуации и проведение Олимпиады в срок.