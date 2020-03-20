"Тамбов" планирует на треть сократить зарплату футболистов

Генеральный директор ФК "Тамбов" Ольга Коновалова заявила, что клуб рассматривает вариант сокращения на треть зарплаты игроков на время остановки чемпионата России. РПЛ из-за пандемии коронавируса прекратила соревнования с 17 марта по 10 апреля.

Коновалова рассказала, что у клуба нет контрактов в валюте с футболистами, поэтому колебания курса не скажутся на команде. Также, по её словам, все клубы РПЛ задумались над тем, что делать с контрактами в период "карантина" и после завершения чемпионата.