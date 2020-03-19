Чемпионат Англии по футболу не возобновится 3 апреля, как предполагалось ранее. Английская премьер-лига (АПЛ) вынесла решение продлить паузу из-за пандемии коронавируса до 30 апреля, сообщает пресс-служба организации.
Таким образом, в чемпионате Англии на данный момент перенесены шесть туров, которые были намечены на:
В том случае, если чемпионат получится возобновить в мае, АПЛ необходимо будет до 30 июня провести девять туров.
На данный момент в Великобритании официально выявлено:
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