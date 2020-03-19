Карантин в чемпионате Англии по футболу продлили до 30 апреля

Чемпионат Англии по футболу не возобновится 3 апреля, как предполагалось ранее. Английская премьер-лига (АПЛ) вынесла решение продлить паузу из-за пандемии коронавируса до 30 апреля, сообщает пресс-служба организации.

Остановка чемпионата Англии

Таким образом, в чемпионате Англии на данный момент перенесены шесть туров, которые были намечены на:

14-15 марта;

21-22 марта;

4-5 апреля;

11-12 апреля;

18-19 апреля;

25-26 апреля.

В том случае, если чемпионат получится возобновить в мае, АПЛ необходимо будет до 30 июня провести девять туров.

Коронавирус в Великобритании

На данный момент в Великобритании официально выявлено: