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Источник Правда.Ру

Трусова после отмены ЧМ показала чистый прокат с пятью четверными

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в Instagram видео проката произвольной программы, которую готовила к чемпионату мира-2020.

Турнир был отменён после решения властей канадского Квебека из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Жаль. Было бы интересно", — подписала видео Трусова.

Александра показала видео чистого проката программы с пятью четверными прыжками:

  • тулуп;
  • флип;
  • сальхов;
  • лутц;
  • каскад с четверным тулупом.

Ранее спортсменке не удавалось чисто откатать программу с пятью четверными на официальных соревнованиях. Из-за падений она занимала третье место на чемпионате России, чемпионате Европы и финале "Гран-при" вслед за Алёной Косторной и Анной Щербаковой.

фигурное катание александра трусова чемпионат мира по фигурному катанию
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