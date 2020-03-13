Трусова после отмены ЧМ показала чистый прокат с пятью четверными

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в Instagram видео проката произвольной программы, которую готовила к чемпионату мира-2020.

Турнир был отменён после решения властей канадского Квебека из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Жаль. Было бы интересно", — подписала видео Трусова.

Александра показала видео чистого проката программы с пятью четверными прыжками:

тулуп;

флип;

сальхов;

лутц;

каскад с четверным тулупом.

Ранее спортсменке не удавалось чисто откатать программу с пятью четверными на официальных соревнованиях. Из-за падений она занимала третье место на чемпионате России, чемпионате Европы и финале "Гран-при" вслед за Алёной Косторной и Анной Щербаковой.