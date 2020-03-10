Матч Молдавия - Россия под угрозой срыва из-за коронавируса

Товарищеский матч футбольных сборных Молдавии и России находится под угрозой срыва. Команды должны встретится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе 31 марта.

9 марта в Молдавии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Власти страны запретили перелёты для граждан из тех стран, в которых была выявлена инфекция. Вместе с тем граждане Молдавии могут вернуться в страну.

"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько продлится этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не решится быстро", — заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Заявление РФС

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что пока никаких планов по отмене матча у молдавских коллег не было.