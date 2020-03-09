Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником

Нигерийский футболист Чикеме Мартинс умер во время матча национального чемпионата. В игре "Насаравы Юнайтед" и "Катсины Юнайтед" спортсмен столкнулся с соперником и получил серьёзные травмы.

Медицинский персонал, дежуривший у поля, попытался отвезти футболиста "Насаравы" в больницу, но у них заглох автомобиль "скорой помощи". Мартинса переместили в машину журналистов, но спасти жизнь футболиста не удалось. В больнице он скончался не приходя в сознание, сообщает Goal.

Команды доиграли матч, после чего им сообщили о смерти Мартинса. Эмоциональную реакцию его команды записали журналисты.