На этапе Кубка IBU в Раубичах завершился масс-старт-60 у женщин. Гонку выиграла немка Штефани Шеррер, которая прошла 12-километровую дистанцию за 32 минуты 29,7 секунды без промахов.
Второе место заняла россиянка Виктория Сливко. С одним промахом она отстала от лидера на 26,3 секунды. Третье место заняла француженка Каролин Коломбо с отставанием 37,9 секунды и двумя промахами.
Результаты других россиянок:
Кубок IBU в этом сезоне выиграла шведка Элизабет Хогберг, набрав 693 очка. Второе место заняла россиянка Екатерина Глазырина — 654 очка. Третьей стала Анастасия Поршнева - 566.
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