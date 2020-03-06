Сливко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах

На этапе Кубка IBU в Раубичах завершился масс-старт-60 у женщин. Гонку выиграла немка Штефани Шеррер, которая прошла 12-километровую дистанцию за 32 минуты 29,7 секунды без промахов.

Второе место заняла россиянка Виктория Сливко. С одним промахом она отстала от лидера на 26,3 секунды. Третье место заняла француженка Каролин Коломбо с отставанием 37,9 секунды и двумя промахами.

Результаты других россиянок:

6. Полина Шевнина - +47,7 секунды (0 промахов).

- +47,7 секунды (0 промахов). 17. Анастасия Поршнева - +1.49,5 (3).

- +1.49,5 (3). 22. Екатерина Глазырина - +2.28,6 (4).

- +2.28,6 (4). 30. Валерия Васнецова - +3.38,4 (6).

Общий зачёт Кубка IBU

Кубок IBU в этом сезоне выиграла шведка Элизабет Хогберг, набрав 693 очка. Второе место заняла россиянка Екатерина Глазырина — 654 очка. Третьей стала Анастасия Поршнева - 566.