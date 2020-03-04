МОК заявил о подлинности всех документов с подписью Родченкова

Адвокаты со стороны МОК во время слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной предоставили ответ по письменным показаниям (аффидевитам) с подписью информатора WADA Григория Родченкова.

Ранее адвокаты спортсменок обвинили МОК в том, что подпись на аффидевитах поддельная.

В частности, говорилось, что только на двух документах из девяти стоит электронная подпись Родченкова, а остальные семь подписал другой человек. Кроме того, на двух страницах было идентичное изображение подписи доктора, находящегося под программой защиты свидетелей в США.

По этой причине Родченков не присутствует на заседаниях в CAS, а даёт письменные показания. МОК в своём ответе CAS предоставил нотариально заверенную копию заявления Родченкова, в котором он подтверждает подлинность документов.

"Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией", — приводит ТАСС заявление МОК.

Подлинность подписей Родченкова определит CAS

Слушания по делу биатлонисток против МОК завершены. Теперь решение, в том числе и по подлинности документов с подписью Родченкова, определят арбитры CAS. Ожидается, что решение будет оглашено через одну-две недели.