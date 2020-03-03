Власти Москвы разработали план отмены спортивных мероприятий

Мэрия Москвы разработала план действий по предотвращению возрастания заболеваемости новым типом коронавируса. Среди предложенных мер есть запрет на проведение массовых спортивных мероприятий на территории столицы, сообщает "Чемпионат".

В одном из пунктов плана перечислены меры по борьбе с коронавирусом. Одно из предложений звучит так:

"Отменить все международные спортивные мероприятия, проводимые в Москве с 28 февраля до особого указания".

За это отвечают исполнительные органы Москвы по мероприятиям регионального уровня.

Отмена всех спортивных мероприятий

В "плане Б" по предотвращению коронавируса прописан более строгий пункт:

"Запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки".

Ответственность за этот пункт возложена на департамент города Москвы.

Крупные спортивные мероприятия в Москве

Отметим, запрет может затронуть многие виды спорта. Так, в чемпионате России по футболу (РПЛ) выступают четыре московские команды - "Спартак", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив". Ещё десять представлены в низших лигах - ФНЛ, ПФЛ.

В КХЛ "Спартак", "Динамо" и ЦСКА продолжают борьбу за Кубок Гагарина. Московский ЦСКА выступает в баскетбольной Евролиге и Единой лиге ВТБ.