Мэрия Москвы разработала план действий по предотвращению возрастания заболеваемости новым типом коронавируса. Среди предложенных мер есть запрет на проведение массовых спортивных мероприятий на территории столицы, сообщает "Чемпионат".
В одном из пунктов плана перечислены меры по борьбе с коронавирусом. Одно из предложений звучит так:
"Отменить все международные спортивные мероприятия, проводимые в Москве с 28 февраля до особого указания".
За это отвечают исполнительные органы Москвы по мероприятиям регионального уровня.
В "плане Б" по предотвращению коронавируса прописан более строгий пункт:
"Запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки".
Ответственность за этот пункт возложена на департамент города Москвы.
Отметим, запрет может затронуть многие виды спорта. Так, в чемпионате России по футболу (РПЛ) выступают четыре московские команды - "Спартак", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив". Ещё десять представлены в низших лигах - ФНЛ, ПФЛ.
В КХЛ "Спартак", "Динамо" и ЦСКА продолжают борьбу за Кубок Гагарина. Московский ЦСКА выступает в баскетбольной Евролиге и Единой лиге ВТБ.
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