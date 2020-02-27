Коронавирус не угрожает проведению ЧЕ по биатлону в Белоруссии

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Леош сообщила, что в рамках чемпионата Европы в Раубичах нет угрозы распространения коронавируса. Организаторы турнира предприняли все необходимые меры для защиты участников соревнований и зрителей.

"Медицинским службам мы предоставили всю необходимую информацию по поводу участников соревнований: откуда они приехали, стоит ли беспокоиться. Пока все спокойно", - заявила Леош в комментарии ТАСС.

Чемпионат Европы стартовал 26 февраля. В первый день золото в суперспринте выиграли белорус Сергей Бочарников и россиянка Евгения Павлова. В четверг турнир продолжится сингл-микстом и смешанной эстафетой.