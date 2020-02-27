В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты. Сборная России в обоих гонках получила первый стартовый номер.
Сингл-микст начнётся в 14.00 по московскому времени. В состав сборной России попали Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов. Традиционно в одиночной смешанной эстафете широкий круг претендентов на медали, назовём некоторых из них:
Смешанная эстафета стартует в 17.00. Команду России представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Халили. Претенденты на медали те же — Норвегия, Швеция, Германия, Франция, Украина.
В первый день соревнований медали в суперспринте взяли пять команд. Золотые награды у России (Евгения Павлова) и Белоруссии (Сергей Бочарников).
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