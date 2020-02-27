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На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты. Сборная России в обоих гонках получила первый стартовый номер.

ЧЕ по биатлону: состав сингл-микста

Сингл-микст начнётся в 14.00 по московскому времени. В состав сборной России попали Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов. Традиционно в одиночной смешанной эстафете широкий круг претендентов на медали, назовём некоторых из них:

  1. Россия (Евгения Павлова, Кирилл Стрельцов);
  2. Германия (Стефани Шерер, Юстус Стрелоу);
  3. Норвегия (Каролин Эрдал, Эндре Стрёмсхейм);
  4. Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко);
  5. Франция (Каролин Коломбо, Эмельен Клод);
  6. Швеция (Ингела Андерссон, Габриэль Стегмайр).

ЧЕ по биатлону: состав смешанной эстафеты

Смешанная эстафета стартует в 17.00. Команду России представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Халили. Претенденты на медали те же — Норвегия, Швеция, Германия, Франция, Украина.

  1. Россия (Резцова, Сливко, Латыпов, Халили);
  2. Германия (Марен Хамершмидт, Ванесса Войт, Роман Реш, Лукас Фратчер);
  3. Норвегия (Асан Скреде, Ида Лин, Сиверт Баккен, Александр Андерсен);
  4. Украина (Валя Семеренко, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный);
  5. Франция (Камила Бенед, Хлоя Шевалье, Себастьян Махон, Мартин Перральт-Боттонет);
  6. Швеция (Элизаберт Хегберг, Эмма Нильссон, Эмил Нюквист, Оскар Брандт).

Медальный зачёт ЧЕ по биатлону

В первый день соревнований медали в суперспринте взяли пять команд. Золотые награды у России (Евгения Павлова) и Белоруссии (Сергей Бочарников).

  1. Россия — 1+0+0.
  2. Белоруссия — 1+0+0.
  3. Украина — 0+1+1.
  4. Чехия — 0+1+0.
  5. Франция — 0+0+1.
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