На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты

В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты. Сборная России в обоих гонках получила первый стартовый номер.

ЧЕ по биатлону: состав сингл-микста

Сингл-микст начнётся в 14.00 по московскому времени. В состав сборной России попали Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов. Традиционно в одиночной смешанной эстафете широкий круг претендентов на медали, назовём некоторых из них:

Россия (Евгения Павлова, Кирилл Стрельцов); Германия (Стефани Шерер, Юстус Стрелоу); Норвегия (Каролин Эрдал, Эндре Стрёмсхейм); Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко); Франция (Каролин Коломбо, Эмельен Клод); Швеция (Ингела Андерссон, Габриэль Стегмайр).

ЧЕ по биатлону: состав смешанной эстафеты

Смешанная эстафета стартует в 17.00. Команду России представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Халили. Претенденты на медали те же — Норвегия, Швеция, Германия, Франция, Украина.

Россия (Резцова, Сливко, Латыпов, Халили); Германия (Марен Хамершмидт, Ванесса Войт, Роман Реш, Лукас Фратчер); Норвегия (Асан Скреде, Ида Лин, Сиверт Баккен, Александр Андерсен); Украина (Валя Семеренко, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный); Франция (Камила Бенед, Хлоя Шевалье, Себастьян Махон, Мартин Перральт-Боттонет); Швеция (Элизаберт Хегберг, Эмма Нильссон, Эмил Нюквист, Оскар Брандт).

Медальный зачёт ЧЕ по биатлону

В первый день соревнований медали в суперспринте взяли пять команд. Золотые награды у России (Евгения Павлова) и Белоруссии (Сергей Бочарников).