Тихонов рассказал о допинговом скандале с Пылёвой

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что при нём допинговых скандалов почти не было. По мнению экс-главы СБР, нынешний руководитель организации Владимир Драчев не смог донести до общественности информацию об Александре Логинове, из-за чего постоянно возникают конфликты.

"При Тихонове были скандалы? Только один — допинг у Ольги Пылевой. Я умолял Ольгу и ее мужа Валерия Медведцева не делать этого, а они сделали. У президента нет полномочий запретить", — заявил Тихонов.

В 2006 году во время Олимпиады в Турине в пробе Пылёвой нашли запрещённое вещество "карфедон". Спортсменку лишили серебра в индивидуальной гонке и дисквалифицировали на два года. Чемпионка Олимпиады-2002 вернулась в спорт и в Ванкувере в 2010 году помогла команде взять золото в эстафете.

Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. На чемпионате мира-2020 в Антерсельве он выиграл спринт и бронзу в преследовании. Итальянская полиция провела обыски у него и личного тренера Александра Касперовича утром перед эстафетой. В результате россиянин пробежал гонку, но снялся с масс-старта.