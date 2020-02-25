Клуб НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" подарит российскому хоккеисту Александру Овечкину сетку с ворот, в которые он забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Рубеж капитан "Вашингтон Кэпиталз" преодолел 22 февраля.
Овечкин стал восьмым хоккеистом, которому покорилась эта отметка. До рекорда канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось забить 194 гола.
Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В позапрошлом сезоне он привёл "Кэпиталз" к первому Кубку Стэнли. Восемь раз Александр становился лучшим снайпером сезона в НХЛ.
Овечкин занимает восьмое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
|1
|Уэйн Гретцки
|894
|Эдмонтон Ойлерз
|2
|Горди Хоу
|801
|Детройт Ред Уингз
|3
|Яромир Ягр
|766
|Вашингтон Кэпиталз
|4
|Бретт Халл
|741
|Сент-Луис Блюз
|5
|Марсель Дионн
|731
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|Фил Эспозито
|717
|Бостон Брюинз
|7
|Майк Гартнер
|708
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|Александр Овечкин
|700
|Вашингтон Кэпиталз
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.