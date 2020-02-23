Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на заключительном этапе Чемпионата мира, который проходит в итальянской Антерсельве. Об этом сообщил тренерский штаб сборной России.
Ранее Логинов думал сняться с эстафеты 22 февраля из-за обыска в его гостиничном номере накануне утром. Несмотря на травлю и обвинения, биатлонист все-таки принял участие в эстафете. Сборная России по итогам гонки заняла четвертое место.
Также личный тренер Логинова Александр Касперович сообщал, что биатлонист может завершить карьеру из-за травли.
Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.