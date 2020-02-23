Александр Логинов снялся с масс-старта ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на заключительном этапе Чемпионата мира, который проходит в итальянской Антерсельве. Об этом сообщил тренерский штаб сборной России.

Ранее Логинов думал сняться с эстафеты 22 февраля из-за обыска в его гостиничном номере накануне утром. Несмотря на травлю и обвинения, биатлонист все-таки принял участие в эстафете. Сборная России по итогам гонки заняла четвертое место.

Также личный тренер Логинова Александр Касперович сообщал, что биатлонист может завершить карьеру из-за травли.