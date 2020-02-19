Логинов допустил пять промахов в индивидуальной гонке ЧМ

Российский биатлонит Александр Логинов допустил пять промахов в индвидуальной гонке на чемпионате мира в Антерсельве.

Россиянин на первой "лёжке" не закрыл 1 мишень, на первой "стойке" отстрелял чисто, на второй "лёжке" добавил ещё одну штрафную минуту, а на заключительной "стойке" рассыпался и промазал трижды.

С такой стрельбой чемпиону мира в спринте тяжело рассчитывать даже на попадание в десятку по итогам гонки. Теперь Логинов будет готовиться к мужской эстафете (22 февраля) и масс-старту (23-е число).