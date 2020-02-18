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Йоханнес Бё признал ошибку в конфликте с Логиновым

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что перегнул палку в высказываниях после спринта на чемпионате мира в Антерсельве. Вместе со своим братом норвежец заявил, что победитель гонки Александр Логинов не должен участвовать в турнире.

Спустя три дня Бё назвал выступление Логинова великолепным. Норвежец хотел бы, чтобы напоминание о допинге россиянина стало предостережением для молодых спортсменов.

"Его грустная история позади. Его выступление в спринте было великолепным, и стрельба, и ход. Он заслужил эту победу. Русским запомнится этот успех, но другие помнят и то, что случилось раньше.

Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов, что после возвращения в спорт после дисквалификации, когда они будут побеждать, все будут вспоминать про допинг", - заявил Бё в интервью "Матч ТВ".

Напомним, Логинов отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление ЭПО с 2014 по 2016 год. На ЧМ в Антерсельве россиянин, кроме золота в спринте, завоевал бронзу в преследовании. 19 февраля спортсмен выйдет на старт индивидуалной гонки.

Темы допинг биатлон йоханнес бе александр логинов чемпионат мира по биатлону
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