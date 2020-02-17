Кокорин забил два гола в дебютном матче за "Сочи"

Нападающий Александр Кокорин отметил дебют за "Сочи" дублем. В товарищеской игре против "Динамо" на сборе в Белеке форвард забил два мяча - на 51-й и 80-й минутах. Его команда победила со счётом 3:1.

Кокорин находится на сборе с "Сочи" с 14 февраля. В пятницу пресс-служба "Ахмата" случайно сфотографировала футболиста в форме команды, выложила снимок в Twitter, а затем его удалила.

Аренда Кокорина в "Сочи"

Сегодня о переходе Кокорина в "Сочи" официально объявили обе стороны - и "Зенит" в том числе. Сочинцы взяли игрока в аренду до конца сезона. Официально детали соглашения не разглашаются, но СМИ сообщали о том, что форвард будет получать 2 млн рублей в месяц.

Таким образом, история с арендой Кокорина, которая длится с 21 января, официально завершена. Футболист, не выходивший на поле с октября 2018 года, весной имеет шанс провести 12 матчей в чемпионате России.

"Сочи" занимает последнее место в таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 18-ти играх. Расстояние до спасительной зоны - четыре очка. Кроме того, сочинцы провели на один матч меньше