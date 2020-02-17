Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила со своим знаменитым номером под песню Бритни Спирс "Toxic". Девушка предстала в образе стюардессы во время церемонии закрытия теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
В конце шоу Туктаышева использовала образ барабанщицы. С этим показательным номером она выступала на чемпионате России в Красноярске.
Туктамышева в этом сезоне не смогла пробиться в финал "Гран-при", а на национально чемпионате заняла четвёртое место. Спортсменка является запасной на чемпионат мира в Монреале.
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