Туктамышева показала зажигательный номер в образе стюардессы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила со своим знаменитым номером под песню Бритни Спирс "Toxic". Девушка предстала в образе стюардессы во время церемонии закрытия теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

В конце шоу Туктаышева использовала образ барабанщицы. С этим показательным номером она выступала на чемпионате России в Красноярске.

Туктамышева в этом сезоне не смогла пробиться в финал "Гран-при", а на национально чемпионате заняла четвёртое место. Спортсменка является запасной на чемпионат мира в Монреале.