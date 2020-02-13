Российские биатлонисты отказались общаться с журналистами перед ЧМ

Биатлонисты сборной России отказались от общения с прессой накануне старта на чемпионате мира в Антерсельве. Об этом рассказал журналист Евгений Дзичковский, который попытался взять комментарий перед смешанной эстафетой.

"Финны, включая Кайсу (Мякяряйнен — прим. ред.), уже час общаются со своей прессой вдоль, поперек и по диагонали. Из наших две сегодня отказались, третий сказал до конца ЧМ не подходить. Да и пресс-атташе нашего тут нет, некому проводить встречи. Дорого, говорят, отправить лишнего человека", — написал Дзичковский в Facebook.

Первая гонка чемпионата мира стартует сегодня, в 16.45 по московскому времени. Биатлонисты проведут смешанную эстафету. В составе сборной России выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов.