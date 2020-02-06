Опубликовано расписание чемпионата мира по биатлону

13 февраля в итальянской Антхольц-Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону-2020. Спортсмены за десять дней разыграют 12 комплектов наград - по пять у мужчин и женщин, ещё два в смешанных эстафетах.

Российская команда готовится к чемпионату в итальянском Риднау. Ранее тренерский штаб назвал предварительный состав сборной России на ЧМ по биатлону. Окончательно список будет утверждён Союзом биатлонистов России (СБР) накануне турнира.

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020