13 февраля в итальянской Антхольц-Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону-2020. Спортсмены за десять дней разыграют 12 комплектов наград - по пять у мужчин и женщин, ещё два в смешанных эстафетах.
Российская команда готовится к чемпионату в итальянском Риднау. Ранее тренерский штаб назвал предварительный состав сборной России на ЧМ по биатлону. Окончательно список будет утверждён Союзом биатлонистов России (СБР) накануне турнира.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.