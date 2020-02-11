Грег Смит, бывший тренер "Вашингтона" вспомнил курьёзный случай с Александром Овечкиным. Эпизод произошёл в 2005 году, в дебютный сезон россиянина в НХЛ.

"Во время одного из матчей он повернулся ко мне на скамейке и спросил: "У нас есть водка?" Я очень удивился, а он показал будто пьет и повторил: "Ну, водка". Это была середина игры и я подумал, что он сошёл с ума.

На самом деле оказалось, что Алекс порезал палец и хотел обработать рану. Я дал ему перекись и попросил не пить её", - заявил Смит в интервью The Athletic.