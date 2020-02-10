Шестёркин установил два достижения "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Кингз". Его команда победила со счётом 4:1, а голкипер отразил 42 броска из 43-х.

Шестёркин дебютировал за "Рейнджерс" 8 января этого года. В шести матчах россиянин одержал пять побед. Он отражал 93,3% бросков, пропустив 14 шайб.

Рекорды Шестёркина

В матче с "Кингз" российский вратарь установил два достижения "Рейнджерс".