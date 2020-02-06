Гимнастка Солдатова обратилась к болельщикам из больницы

Гимнастка Александра Солдатова в Instagram заявила, что не совершала попытку суицида. По словам девушки, она утром готовила завтрак и поранилась ножом, после чего обратилась в больницу.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что девушка была доставлена в психосоматическое отделение НИИ Склифосовского после после попытки суицида. Позже издание Mash опубликовало комментарий спортсменки, которая заявила, что "глупо поступила".

Заявление Солдатовой в Instagram

Теперь девушка записала обращение к фанатам в Instagram, в котором сообщила, что с ней всё хорошо. Солдатова призывает не верить СМИ.

"В прессе пишут полный ужас, полную неправду, у меня, если честно, просто нет слов. Как можно было такое написать, не имея ни малейшего факта доказательств? Я вчера утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, у всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Ехала на тренировку и чувствовала, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, а не заниматься самолечением", - заявила спортсменка.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала комментарий доцента Владимира Файнзильберга, который объяснил, что могло произойти с Солдатовой.