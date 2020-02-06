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Автор Артём Пермяков

Доцент кафедры психотерапии объяснил, что могло произойти с Солдатовой

Спорт

Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в комментарии для "Правды.Ру" попытался разобраться с ситуацией вокруг гимнастки Александры Солдатовой. В четверг утром в СМИ появились сообщения о том, что 21-летняя спортсменка была доставлена в НИИ Склифосовского после попытки суицида. 

Девушка сама обратилась в Морозовскую больницу, ближайшую к дому. Позже Александра Солдатова заявила, что "глупо поступила". По сведениям СМИ, у спортсменки повреждения на руках.

Владимир Файнзильберг обратил внимание на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая за день до инцидента рассказала о непопадании Солдатовой в состав сборной на Гран-при в Москве.

"У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня", - заявила Винер-Усманова в интервью сайту Olimpic.ru.

К попытке суицида могла привести ситуация со сборной России

По словам Файнзильберга, ситуация с исключением из состава сборной России могла привести к моральному и физическому переутомлению девушки. Доцент считает, что для Солдатовой, которая завоевала множество медалей в таком юном возрасте, спорт играет большую роль.

"Винер сказала о том, что там есть какое-то наследственное заболевание на уровне ДНК. Что она имела в виду, трудно сказать. Кроме того, я много наслышан о том, что Винер очень жесткая, суровая, не позволяющая никаких послаблением своим воспитанницам. У нее нестандартные методы тренировок и воспитания. В общем, я думаю, речь идет в данном случае о каком-то моральном и физическом переутомлении. Исключение из команды играет очень большую роль", - заявил доцент.

Инцидент с Солдатовой - псевдосуицид

Кроме того, Файнзильбер отметил, что попытку нельзя считать классическим суицидом. Доцент считает, что девушка таким образом пыталась обратить на себя внимание.

"Какая-то такая попытка, мы это называем демонстративно-шантажной, то есть тогда, когда человек решается что-то сделать с собой, но при этом как бы оставляет шанс на спасение, пытаясь сигнализировать окружающим о том, что он нуждается в помощи. Я думаю, что здесь совокупность нескольких моментов - это какие-то физические трудности, и сложности в тренировках, и моральное давление.

Тем не менее, к счастью, это суицид, который называем псевдосуицидом, поскольку все-таки мысль о том, чтобы уйти из жизни, не была доминирующей, раз она пришла сама в больницу", - заявил Файнзильберг.

Беседовала Лада Коротун

Темы суицид гимнастика психиатрия александра солдатова владимир файнзильберг художественная гимнастика
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