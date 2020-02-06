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Источник Правда.Ру

Гимнастка Солдатова рассказала о попытке самоубийства

Спорт

21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о попытке суицида. Девушка сообщила, что порезала себя кухонным ножом дома. Из-за этого у Александры раны на левой руке. Причины поступка спортсменка не раскрыла.

"Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", - заявила Солдатова в комментарии телеграм-каналу Mash.

Гимнастка заявила, что сама отправилась в Морозовскую больницу в Москве. Врачи приняли решение отправить её в НИИ Склифософского, так как были видны признаки суицида. Девушка по дороге в Склиф вела себя адекватно и сожалела о случившемся.

Александра Солдатова

На счету Солдатовой восемь наград чемпионатов мира:

  • 4 золота - 3 в командном многоборье (2014, 2015, 2018) и одно с лентой (2018);
  • 3 серебра - обруч (2015), булава (2015), мяч (2018);
  • 1 бронза - личное многоборье (2018).

Также Солдатова выиграла семь наград чемпионатов Европы - 3 золотые медали, 4 серебряные.

Темы суицид гимнастика самоубийство александра солдатова художественная гимнастика
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Гимнастка Солдатова рассказала о попытке самоубийства
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