21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о попытке суицида. Девушка сообщила, что порезала себя кухонным ножом дома. Из-за этого у Александры раны на левой руке. Причины поступка спортсменка не раскрыла.
"Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", - заявила Солдатова в комментарии телеграм-каналу Mash.
Гимнастка заявила, что сама отправилась в Морозовскую больницу в Москве. Врачи приняли решение отправить её в НИИ Склифософского, так как были видны признаки суицида. Девушка по дороге в Склиф вела себя адекватно и сожалела о случившемся.
На счету Солдатовой восемь наград чемпионатов мира:
Также Солдатова выиграла семь наград чемпионатов Европы - 3 золотые медали, 4 серебряные.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.