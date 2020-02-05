Оргкомитет Олимпиады-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом

Тосиро Муто, глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио отреагировал на эпидемию коронавируса в Китае. Организаторы соревнований обеспокоены угрозой отмены турнира.

"Я серьёзно обеспокоен. Надеюсь, ситуация разрешится как можно скорее", — приводит слова Муто Reuters.

Сегодня поступило сообщение о том, что на круизном лайнере, стоящем на рейде в Йокогаме, обнаружен коронавирус у десяти человек. Среди них филиппинец, два австралийца, три японца, три гонконгца и один американец.

Эпидемия коронавируса