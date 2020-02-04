Оргкомитет Евро-2020 сообщил о том, что актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на турнире. Глава оргкомитета Алексей Сорокин вручил артисту специальный знак посла.
Город летом 2020 года примет четыре матча чемпионата Европы.
Полуфиналы и финал турнира состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.