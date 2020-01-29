"Милан" вышел в полуфинал Кубка Италии. Команда в четвертьфинале обыграла "Торино" со счетом 4:2 в дополнительное время. Теперь россонери ожидает встреча с "Ювентусом".
Для миланцев эта победа стала пятой подряд. Команда ранее обыграла "Кальяри" (2:0), СПАЛ (3:0), "Удинезе" (3:2) и "Брешию" (1:0). Такая удачная серия у "Милана" в последний раз была в феврале 2018 года.
Возможно, успешная серия команды связана с возвращение нападающего Златана Ибрагимовича. Швед принял участие в четырёх из пяти матчей, а в одном находился на скамье запасных.
В игре с "Торино" Златан забил первый гол после возвращения. В предыдущее появление форварда в Милане он записал в свой актив 56 мячей в 85 играх. Тогда же "Милан" в последний раз становился чемпионом Италии.
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