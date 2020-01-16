Australian Open: Шарапова и другие россиянки узнали первых соперниц
Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open. В Мельбурне сегодня состоялась жеребьёвка сетки турнира.
Участие в первом круге примут как минимум десять россиянок. Окончательный состав участниц станет известен после завершения квалификации.
Жеребьёвка Australian Open
- Екатерина Александрова (25) - Жиль Тейхман (Швейцария).
- Анастасия Павлюченкова (30) - Нина Стоянович (Сербия)
- Анастасия Потапова - Серена Уильямс (США, 8)
- Мария Шарапова - Донна Векич (Хорватия, 19)
- Дарья Касаткина - Мэдисон Кис (США, 10).
- Светлана Кузнецова - Маркета Вондроушова (Чехия, 15)
- Вероника Кудерметова - Сарра-Сорибес Тормо (Испания)
- Маргарита Гаспарян - Мария Саккари (Греция, 22)
- Виталия Дьяченко - Даниэль Коллинз (США, 26)
- Анна Блинкова - Жасмин Паолини (Италия)