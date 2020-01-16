Australian Open: Шарапова и другие россиянки узнали первых соперниц

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open. В Мельбурне сегодня состоялась жеребьёвка сетки турнира.

Участие в первом круге примут как минимум десять россиянок. Окончательный состав участниц станет известен после завершения квалификации.

Жеребьёвка Australian Open