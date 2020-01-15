Беспутин прокомментировал информацию о допинге

Российский боксёр Александр Беспутин заявил, что никогда не употреблял запрещенных препаратов. Ранее сообщалось, что спортсмен сдал положительную допинг-пробу после боя, состоявшегося 30 ноября в Монако.

Беспутин сообщил, что уверен в себе, а информация о "провале" допинг-теста неверна. По его словам, в письме от антидопинговой организации указано, что тест был с "ненормальными результатами".

"Сейчас мои представители, в частности, адвокат, занимаются всей этой ситуацией. У меня неприятный осадок от этой ситуации. Я сдавал такой же тест во время подготовки в США за месяц до боя, и там было все в порядке. Мы проконсультировались и узнали, что этот препарат может попасть через питание или добавки. Также в результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки, и я жду проверку пробы Б в компетентной лаборатории. Например, в США. Ведь специалисты в Монте-Карло могли совершить ошибку", - заявил Беспутин в комментарии для РИА "Новости".

Беспутин 30 ноября победил Раджаба Бутаева. В этом бою он завоевал чемпионский титул WBA в полусреднем весе.