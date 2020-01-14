Приезд венесуэльской футболистки вызвал восторг у фанатов "Рейнджерс"

Футбольный клуб "Глазго Рейнджерс" сообщил о переходе в женскую команду Сони О'Нил. 25-летняя футболистка из Венесуэлы взяла в шотландском клубе 6-й номер.

Приезд Сони вызвал небывалый ажиотаж у фанатов "Рейнджерс". Футболистка ведет страницу в Instagram, где выкладывает фотографии в сексуальных нарядах и купальниках. Болельщики теперь с воодушевлением обсуждают снимки и делятся ими в соцсетях.

Карьера Сони О'Нил

Футболистка ранее выступала за шведскую команду "Хускварна". В 2017 году она перебралась в Италию, где играла за женские составы "Ромы" и "Бари". Также Соня представляла хорватский "Сплит" и французский "Флери".

Девушка имела право выступать за сборные Канады, Италии или Ирландии, но выбрала Венесуэлу.

Женский футбол в Шотландии

Первый розыгрыш женской премьер-лиги чемпионата Шотландии стартовал с 2002 года. В отличие от мужского футбола, где гегемонами являются "Селтик" и "Рейнджерс", в женском 13 последних розыгрышей выиграла команда "Глазго Сити".