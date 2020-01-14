Новым главным тренером "Барселоны" стал Кике Сетьен

"Барселона" объявила о расторжении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде. Специалист не доработал с командой полгода по действующему соглашению. Для каталонской команды это первая смена тренера посреди сезона за последние 17 лет.

Вальверде возглавил "Барсу" в июле 2017 года. Команда дважды становилась чемпионом Испании, ещё по разу выигрывала Кубок и Суперкубок. Всего под его руководством каталонцы провели 145 матчей, в которых одержали 97 побед, 32 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли.

Новый главный тренер "Барселоны"

Вальверде сменит бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен. В отличие от Хосепа Гвардьолы, Луиса Энрике и самого Вальверде, ранее он не имел никакого отношения к клубу.

Сетьен в качестве игрока выступал за "Расинг", мадридский "Атлетико" и "Логоньес". Тренерскую карьеру начал в Сантандере, после чего работал со второсортными испанскими клубами, а также сборной Экваториальной Гвинеи.

В 2015 году возглавил "Лас-Пальмас". Команду он смог спасти от вылета из Примеры, а в 2017 году стал работать с "Бетисом". В первый же сезон севильская команда заняла шестое место в чемпионате и вышла в Лигу Европы.

Во второй сезон "Бетис" финишировал 10-м, а в Лиге Европы команда вышла из группы, но в 1/16 финала вылетела от французского "Ренна". У Сетьена был контракт на третий сезон, но он решил досрочно покинуть свой пост.