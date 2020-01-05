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МЧМ-2023 по хоккею точно пройдет в России несмотря на санкции WADA
Источник Правда.Ру

МЧМ-2023 по хоккею точно пройдет в России несмотря на санкции WADA

Спорт » Командные виды » Хоккей

Молодежный чемпионат мира в 2023 году состоится в России, несмотря на санкции WADA. Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Турнир в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске. Подтверждение тому, что МЧМ не будет перенесен из России прислало в адрес федерации WADA.

Молодежный чемпионат мира четыре раза проходил на территории России - дважды в Москве, в Уфе и в Санкт-Петербурге (в 1983 году турнир принял Ленинград).

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