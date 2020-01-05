Молодежный чемпионат мира в 2023 году состоится в России, несмотря на санкции WADA. Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Турнир в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске. Подтверждение тому, что МЧМ не будет перенесен из России прислало в адрес федерации WADA.
Молодежный чемпионат мира четыре раза проходил на территории России - дважды в Москве, в Уфе и в Санкт-Петербурге (в 1983 году турнир принял Ленинград).
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.