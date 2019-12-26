Россиянки отобрали очки у канадок на женском МЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею среди женщин уступила в овертайме Канаде со счетом 2:3. Турнир проходит в Словакии.

27 декабря состоится матч против США, 29 декабря с Финляндией.

Четвертьфиналы МЧМ состоятся 30 декабря, полуфиналы 1 января, матч за 3-е место и финал - 2 января.

Формат женского МЧМ

Сборная России выступает в группе А. Две первые команды попадут в полуфинал, третья и четвертая - в четвертьфинал.

В группе В играют команды Швеции, Чехии, Швейцарии и Словакии. Из этого квартета в четвертьфинал выйдут две первые сборны.