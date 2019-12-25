МОК отреагировал на решение РУСАДА подать апелляцию в CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. Также в МОК заявили, что не знают, когда завершится дело по российским спортсменам.

"Процедура обрабатывается в ВАДА, и мы направляем вас в ВАДА с вашим вопросом. Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнется только после исчерпания всех средств правовой защиты. Мы не можем знать, когда это произойдет", - приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы.

Исполком ВАДА 9 декабря отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможностью допуска спортсменов в нейтральном статусе. Однако РУСАДА с этим решением не согласилось.