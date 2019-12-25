Тараканова снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Фигуристка Анастасия Тараканова не примет участия в чемпионате России. Спортсменка снялась с турнира из-за травмы, о чем сама сообщила в Instagram.

Чемпионат России состоится в Красноярске. Турнир будет проходить с 26 по 29 декабря на "Платинум Арене Красноярск".

"Дорогие мои болельщики, очень жаль, что я не смогу принять участие в чемпионате России, я получила небольшую травму, и тренер решил меня поберечь. Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству страны и финалу кубка России. Спасибо за поддержку!" — написала фигуристка в Instagram.

15-летняя Тараканова на международном уровне выступала на этапах юниорского Гран-при. В этом сезоне она дважды стала третьей на этапах серии в Польше и США.

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