"Рубин" официально подтвердил скорое назначение Слуцкого

"Рубин" подтвердил переговоры с российским специалистом Леонидом Слуцким. Сегодня тренер прилетел в Казань, чтобы согласовать детали контракта. В Twitter пресс-служба казанской команды разместила "гифку", на которой тренер раскачивается на кресле-качалке.



Леонид Слуцкий на качалке.

Раскачивание на тренерской скамье - неизменный атрибут работы Леонида Слуцкого. По словам самого специалиста, это помогает ему сосредоточиться и успокоиться.

Карьера Леонида Слуцкого

Слуцкий в своей карьере трижды завоевал чемпионский титул с ЦСКА, выиграл два Кубка и два Суперкубка России. До "Рубина" 48-летний тренер успел поработать в таких командах: