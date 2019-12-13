Глава норвежских лыжников извинился перед Россией

Глава Норвежской федерации лыжных гонок Эрик Ресте извинился перед президентом ФЛГР Еленой Вяльбе за слова о России. Ранее он призвал отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также исключить их из Кубка мира. Так Ресте отреагировал на решение WADA от 9 декабря.

Позже Ресте позвонил Вяльбе и принес извинения за свои слова. Также он поговорил с главным тренером сборной России Маркусом Крамером.

Вяльбе подтвердила эту информацию в эфире телеканала TV2.

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;

лишить РУСАДА статуса соответствия;

лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

Кубок мира по лыжным гонкам

14 и 15 декабря в Давосе пройдут гонки третьего этапа Кубка мира. Ранее состоялись соревнования в финской Рукке и норвежском Лиллехамере.

На втором этапе в Норвегии победу в скиатлоне одержал Александр Большунов. Две российские команды выиграли эстафету 4 по 7,5 км.