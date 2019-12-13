Глава Норвежской федерации лыжных гонок Эрик Ресте извинился перед президентом ФЛГР Еленой Вяльбе за слова о России. Ранее он призвал отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также исключить их из Кубка мира. Так Ресте отреагировал на решение WADA от 9 декабря.
Позже Ресте позвонил Вяльбе и принес извинения за свои слова. Также он поговорил с главным тренером сборной России Маркусом Крамером.
Вяльбе подтвердила эту информацию в эфире телеканала TV2.
В понедельник, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых:
14 и 15 декабря в Давосе пройдут гонки третьего этапа Кубка мира. Ранее состоялись соревнования в финской Рукке и норвежском Лиллехамере.
На втором этапе в Норвегии победу в скиатлоне одержал Александр Большунов. Две российские команды выиграли эстафету 4 по 7,5 км.
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