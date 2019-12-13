Кубок мира по биатлону: стартовые номера россиян на спринт Хохфильцена

В пятницу, 13 декабря в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. На старт спринтерских гонок выйдут мужчины и женщины.

Женский спринт начнется в 13.30 по московскому времени. В этой гонке от России выступят:

Екатерина Юрлова (12-й номер),

Светлана Миронов (31),

Лариса Куклина (43),

Тамара Воронина (78),

Кристина Резцова (100).

Мужчины выйдут на старт в 16.20. Россию представят шесть биатлонистов:

Эдуард Латыпов (9),

Евгений Гараничев (15),

Александр Логинов (20),

Матвей Елисеев (37),

Никита Поршнев (48),

Дмитрий Малышко (87).

Кубок мира по биатлону

Соревнования в рамках Кубка мира стартовали в шведском Эстерсунде. По итогам первого этапа лучшим российским биатлонистом стал Матвей Елисеев, который занимает четвертое место в общем зачете. Лучшая из россиянок - Лариса Куклина - идет восьмой.