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Источник Правда.Ру

Кубок мира по биатлону: стартовые номера россиян на спринт Хохфильцена

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В пятницу, 13 декабря в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. На старт спринтерских гонок выйдут мужчины и женщины.

Женский спринт начнется в 13.30 по московскому времени. В этой гонке от России выступят:

  • Екатерина Юрлова (12-й номер),
  • Светлана Миронов (31),
  • Лариса Куклина (43),
  • Тамара Воронина (78),
  • Кристина Резцова (100).

Мужчины выйдут на старт в 16.20. Россию представят шесть биатлонистов:

  • Эдуард Латыпов (9),
  • Евгений Гараничев (15),
  • Александр Логинов (20),
  • Матвей Елисеев (37),
  • Никита Поршнев (48),
  • Дмитрий Малышко (87).

Кубок мира по биатлону

Соревнования в рамках Кубка мира стартовали в шведском Эстерсунде. По итогам первого этапа лучшим российским биатлонистом стал Матвей Елисеев, который занимает четвертое место в общем зачете. Лучшая из россиянок - Лариса Куклина - идет восьмой.

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