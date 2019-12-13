В пятницу, 13 декабря в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. На старт спринтерских гонок выйдут мужчины и женщины.
Женский спринт начнется в 13.30 по московскому времени. В этой гонке от России выступят:
Мужчины выйдут на старт в 16.20. Россию представят шесть биатлонистов:
Соревнования в рамках Кубка мира стартовали в шведском Эстерсунде. По итогам первого этапа лучшим российским биатлонистом стал Матвей Елисеев, который занимает четвертое место в общем зачете. Лучшая из россиянок - Лариса Куклина - идет восьмой.
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