Сборная России призвала болельщиков не ругаться матом

Сборная России призвала фанатов вести себя культурно и не ругаться матом. Обращение размещено в Twitter команды.



Сборная России призывает не ругаться матом.

"Дома, на стадионе, в кафе - где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно", - говорится в сообщении.

Сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА. Команда четыре раза принимала участие в чемпионате мира, лучшее достижение - четвертьфинал турнира.

На чемпионате Европы россияне выступали пять раз. Лучшее достижение - полуфинал Евро-2008.