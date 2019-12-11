"Наполи" вышел в плей-офф Лиги чемпионов и уволил Анчелотти

Футбольный клуб "Наполи" отправил в отставку главного тренера Карло Анчелотти. Это произошло сразу после того, как команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Неаполитанцы обыграли бельгийский "Генк" со счетом 4:0, набрали 12 очков и заняли второе место в группе, где также выступали "Ливерпуль" и "Зальцбург".

Причина увольнения Карло Анчелотти

Причиной увольнения Анчелотти стали неудовлетворительные результаты. Несмотря на успех в Лиге чемпионов, команда плохо выступает в чемпионате Италии. "Наполи" занимает седьмое место и имеет неудачную серию из девяти матчей без побед.

"Наполи" в 15-ти турах набрал 21 очко. Команда отстает от лидирующего "Ювентуса" на 13 очков.